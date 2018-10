Der Vorstand des Autoherstellers Volkswagen hat Medienberichten zufolge Maßnahmen beschlossen, um die eigenen Kunden vor Fahrverboten für Dieselautos zu schützen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur und die "Bild"-Zeitung berichten, will der Konzern ältere Diesel-Fahrzeuge, die beim Kauf eines Neuwagens in Zahlung genommen werden, verschrotten. Außerdem sollen den Berichten zufolge Käufer eine Prämie erhalten, die nach Modellen gestaffelt ist. In den 14 Städten mit besonders belasteter Luft solle es darüber hinaus spezielle Zusatzangebote für Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 5 geben.



Ein Volkswagensprecher kündigte an, dass sich das Unternehmen heute zu den Plänen äußern werde. Auch andere Hersteller bieten Umsteiger-Angebote für Autofahrer an, die einen älteren Diesel besitzen und ein Fahrzeug mit besserer Abgastechnik kaufen wollen. Auslöser der Diesel-Affäre waren Manipulationen an der Abgastechnik bei Fahrzeugen des Volkswagenkonzerns.