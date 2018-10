Die technischen Möglichkeiten, ältere Dieselfahrzeuge nachzurüsten, damit sie die Umweltauflagen einhalten können, sind offenbar bisher sehr begrenzt.

Das Kraftfahrtbundesamt bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass bisher nur ein einziges System zur Prüfung und Freigabe vorliegt. Ob man es tatsächlich auch in Städten mit Fahrverboten einsetzen könne, sei zudem fraglich, da die Voraussetzungen noch nicht feststünden. Das Bundesverkehrsministerium hatte angekündigt, der Bund werde umgehend Anforderungen für Nachrüst-Systeme definieren, und das Kraftfahrtbundesamt werde diese genehmigen, damit sie zügig angeboten und eingebaut werden könnten.



Erste Hersteller haben für nächstes Jahr Bausätze zur Nachrüstung von Euro 5-Dieselmotoren angekündigt. Experten sehen den Zeitplan kritisch und rechnen frühestens in zwei Jahren mit ausgereiften Lösungen. Im Diesel-Konzept der Bundesregierung sind Hardware-Nachrüstungen für Euro 5-Diesel neben Umtausch-Aktionen als Möglichkeit vorgesehen, um die Luft in Städten mit hoher Schadstoff-Belastung zu verbessern. In einigen Städten sollen Diesel-Fahrzeuge der Euro 4-Norm ab dem 1. Januar Fahrverbote auferlegt bekommen - in Stuttgart beispielsweise. Im September 2019 könnten dann auch Diesel der Abgasnorm Euro 5 betroffen sein.