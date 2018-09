Die Bundesregierung will in der kommenden Woche eine Entscheidung über den Kurs in der Dieselkrise treffen.

Am nächsten Montag werde sich der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD damit befassen, wie es angesichts von Fahrverboten mit Dieselautos weitergehe, sagte Bundeskanzlerin Merkel in Berlin. Bundesverkehrsminister Scheuer - CSU - hatte nach dem gestrigen Gespräch mit den Chefs der deutschen Autohersteller betont, Priorität habe die Flottenerneuerung - also Anreize, damit mehr Besitzer alte Diesel abgeben und sich ein saubereres Auto kaufen. Für Lieferdienste und Handwerker solle es ein Förderangebot für Umbauten an Motoren geben. Die SPD beharrt jedoch auf solchen Hardware-Nachrüstungen auch für Pkw.