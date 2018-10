Der Bundesverband der Verbraucherschutzzentralen fordert die Bundesländer auf, die Strafzahlungen von Autokonzernen in der Diesel-Affäre für Maßnahmen zur Luftverbesserung zu nutzen.

Die Verkehrsexpertin des Verbandes, Jungbluth, sagte der Zeitung "Die Welt", es sei nicht fair, dass Gelder in einen Landeshaushalt flössen, nur weil manipulierende Autohersteller dort ihren Sitz hätten. Die Länder sollten das Geld in einen Fonds überführen, aus dem neben Maßnahmen zur Luftverbesserung auch Hardware-Nachrüstungen von älteren Diesel-Fahrzeugen finanziert werden könnten. - Zuletzt hatten Volkswagen und Audi Strafbescheide über eine Milliarde Euro beziehungsweise 800 Millionen Euro akzeptiert. Die Bußgelder fließen in die Landeshaushalte von Niedersachsen und Bayern.