Der Autobauer Daimler muss erneut hunderttausende Diesel-Fahrzeuge wegen einer mutmaßlich unzulässigen Abgastechnik zurückrufen.

Wie Daimler mitteilte, hat das Kraftfahrt-Bundesamt einen entsprechenden Rückrufbescheid erlassen. Betroffen ist den Angaben zufolge wohl eine mittlere sechsstellige Zahl an Mercedes-Benz-Fahrzeugen in Europa, die mit dem schon etwas älteren Euro-5-Dieselmotor mit der Bezeichnung OM651 unterwegs sind. Darunter sind demnach auch 260.000 Transporter vom Typ Sprinter. Daimler will gegen diesen Rückrufbescheid Widerspruch einlegen. Der Konzern ist der Auffassung, dass seine Abgastechnik rechtlich in Ordnung ist.



Das Kraftfahrt-Bundesamt hatte dem Autobauer schon 2018 auferlegt, gut 680.000 Diesel-Fahrzeuge zurückzurufen, im Juni dieses Jahres kamen noch einmal rund 60.000 Geländewagen dazu.