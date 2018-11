Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erwägt ein Diesel-Fahrverbot für einen Abschnitt der durch das Ruhrgebiet führenden Autobahn A40.

Um die Luftreinhaltepläne einzuhalten, sei eine Sperrzone für große Teile des Essener Stadtgebiets nötig, sagte eine Richterin in der heutigen mündlichen Verhandlung. Durch das betreffende Gebiet führt die A40. Nur unter Einbeziehung dieses Autobahnabschnittes ließe sich die Luftbelastung in Essen deutlich reduzieren, so die Richterin. Das Gericht Gelsenkirchen verhandelt heute über mögliche Fahrverbote in Essen und Gelsenkirchen. Eine Entscheidung wird noch heute erwartet.