Die Bundesregierung will heute über eine gemeinsame Position der Koalition zu Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote beraten.

An dem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel nehmen Verkehrsminister Scheuer, Wirtschaftsminister Altmaier, Finanzminister Scholz und Umweltministerin Schulze teil. Zur Diskussion stehen hauptsächlich technische Nachrüstungen an Motoren sowie Kaufanreize für einen Umstieg von alten Diesel-Autos auf sauberere Fahrzeuge. Darüber verhandelt die Bundesregierung derzeit auch mit den deutschen Autoherstellern. Am Montag wollen sich die Koalitionsspitzen mit dem Thema befassen.