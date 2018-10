Die CDU will die Hürden für die Verhängung von Diesel-Fahrverboten in Städten erhöhen.

Fahrverbote seien bei einer nur geringfügigen Überschreitung der Stickoxid-Grenzwerte unverhältnismäßig, sagte die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel nach einer Sitzung der Spitzengremien ihrer Partei in Berlin. Daher sollten Gesetze entsprechend geändert werden. Laut Merkel gibt es in gut 50 Städten nur geringfügige Überschreitungen von Grenzwerten. Dort reichten bereits beschlossene Maßnahmen wie etwa Software-Updates für Dieselautos zur Luftverbesserung aus. In 14 weiteren Städten müsse hingegen mehr getan werden. Hier sei auch die Automobilindustrie gefordert, betonte Merkel. Diesel-Besitzern dürfe kein finanzieller Schaden drohen.