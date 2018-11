Vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geht es heute um Fahrverbote in den Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen und Essen.

Anlass sind weitere Klagen der Umweltschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe. Der Verein will erreichen, dass Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge als Maßnahmen in die entsprechenden Luftreinhaltepläne aufgenommen werden. Sein Ziel ist die Einhaltung des Grenzwerts für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid. Das Gericht wird möglicherweise noch heute entscheiden, ob und gegebenenfalls in welcher konkreten Form Fahrverbote als rechtlich zulässige Maßnahme in Betracht kommen.