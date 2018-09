Bundeskanzlerin Merkel will heute mit den Vorstandsvorsitzenden deutscher Autokonzerne über Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote in Städten beraten.

An dem für den frühen Abend angesetzten Treffen im Berliner Kanzleramt nimmt auch Verkehrsminister Scheuer teil. Denkbar sind Entscheidungen zum umstrittenen Thema Nachrüstungen bei älteren Diesel-Fahrzeugen. Im Vorfeld blieb offen, ob es bereits konkrete finanzielle Zusagen der Autohersteller gibt. Bislang boten sie lediglich Software-Updates an, lehnten die aufwändigere Nachrüstung auch von Hardware indes ab.



Merkel soll Scheuer Medienberichten zufolge zur Vorlage einer gesetzlichen Lösung aufgefordert haben. Demnach könnten Fahrzeuge der Euro-5-Klasse mit Stickoxid-Katalysatoren nachgerüstet werden, um doch in mögliche Verbotszonen fahren zu dürfen.