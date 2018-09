Bundeskanzlerin Merkel und die Chefs deutscher Autokonzerne sind zu Beratungen über Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote in Städten zusammengekommen.

An dem Treffen im Kanzleramt nehmen auch Verkehrsminister Scheuer und Finanzminister Scholz teil. Bei dem Treffen könnte im Streit über Hardware-Nachrüstungen für ältere Diesel-Fahrzeuge eine Entscheidung fallen. Diskutiert werden könnten auch weitere Kaufanreize für einen Umstieg von alten Diesel-Autos auf sauberere Fahrzeug.



Nach Einschätzung des Umweltbundesamtes hätte dies kaum positive Auswirkungen auf die Schadstoffbelastung in den Städten. In einem internen Papier der Behörde, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert, heißt es, ein Umtausch alter Dieselautos in Neuwagen würde die Stickoxid-Belastung um weniger als 1 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft reduzieren. Im Vergleich zur Gesamtbelastung sei dies verschwindend gering. Besser wäre es, die Motoren der Fahrzeuge nachzurüsten. Software-Updates reichten nicht aus. Als erster Autohersteller kündigte Porsche an, aus der Diesel-Technologie auszusteigen.