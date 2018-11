Der Deutschen Städte- und Gemeindebund stellt sich hinter Pläne der Bundesregierung, mögliche Diesel-Fahrverbote durch eine Gesetzesänderung zu den Stickoxid-Grenzwerten einzuschränken.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", auf diese Weise blieben zumindest in naher Zukunft über 50 Städte von Fahrverboten verschont. Die vom Umweltministerium geplanten Änderungen am Bundesimmissionsschutzgesetz seien gerechtfertigt. Demnach sollen Fahrverbote nur möglich sein, wenn die Stickoxid-Werte im Jahresmittel 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschreiten, statt wie bisher 40 Mikrogramm. Der Entwurf soll in der kommenden Woche das Bundeskabinett passieren.



Das Vorhaben wird unter anderem von der Deutschen Umwelthilfe kritisiert. Die Grenzwerte gälten europaweit und könnten nicht einseitig in einem Mitgliedstaat heraufgesetzt werden.