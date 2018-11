Nach dem Gerichtsurteil zu den Diesel-Fahrverboten in Köln und Bonn hat der Städte- und Gemeindebund vor einer Verbannung von Diesel-Fahrzeugen aus Städten gewarnt.

Dies wäre mittelfristig schlecht, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Denn dann diskutiere man demnächst nicht über Stickoxid, sondern über Feinstaubbelastung und CO2. Die modernen Diesel-Fahrzeuge mit der Norm 6D seien in ihrer Umweltbilanz deutlich besser als Benziner. Landsberg forderte von der Bundesregierung, den zunehmend durch Verwaltungsgerichte verhängten Fahrverboten entgegenzuwirken. Sie müsse dringend - wie geplant - das Bundesemissionsschutzgesetz ergänzen. Danach werde ein Fahrverbot in der Regel nicht verhängt, wenn die Grenzüberschreitung nicht mehr als zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel betrage. So blieben bis zu 50 Städte von Fahrverboten verschont, auch Bonn. Zudem betonte Landsberg, es müsse eine schnellere Verkehrswende geben. Diese erreiche man nicht im Gerichtssaal, sondern nur durch nachhaltige Maßnahmen.



Das Verwaltungsgericht Köln hatte gestern entschieden, dass ab April kommenden Jahres in Köln und Bonn wegen der Luftverschmutzung Fahrverbote für ältere Diesel und Benziner verhängt werden müssen.