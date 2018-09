Angesichts weiterer Fahrverbote in deutschen Städten hat der Chef der Verbraucherzentrale Bundesverband, Müller, Soforthilfen für betroffene Diesel-Fahrer gefordert.

Es könne nicht sein, dass Autohersteller Betrug begingen und ihre Gewinne steigerten, Verbraucher aber jahrelang das Nachsehen hätten, sagte er der Funke Mediengruppe. Politik und Hersteller dürften die Betroffenen nicht länger alleine lassen.



Nach Hamburg und Stuttgart soll es jetzt auch in Frankfurt am Main von 2019 an Fahrverbote für Diesel-Autos und ältere Benziner geben. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hatte gestern geurteilt, dass der vom Land Hessen eingereichte Luftreinhalteplan ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge der Euronorm 4 und älter enthalten muss. Betroffen sind ab Februar 2019 außerdem Autos mit Benzinmotoren der Norm Euro 1 oder 2. Zur Begründung hieß es, die vom Land geplanten Maßnahmen führten nicht zu einer wirksamen Reduzierung der Stickstoffdioxid-Emissionen.