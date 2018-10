Das Bundesumweltministerium hat den Gesetzentwurf zur angekündigten Einschränkung von Dieselfahrverboten vorgelegt.

Der Text liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Fahrverbote sollen demnach in der Regel nur dann in Betracht kommen, wenn in einem Gebiet der Wert von 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel überschritten wird. Das sind 10 Mikrogramm über dem europarechtlichen Grenzwert.



Bundeskanzlerin Merkel hatte die Gesetzesänderung kürzlich angekündigt. Zur Begründung hatte sie erklärt, bei einer nur geringfügigen Überschreitung der Grenzwerte seien Fahrverbote unverhältnismäßig.