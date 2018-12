Die Bundesregierung stellt fast eine Milliarde Euro zusätzlich für den Kampf gegen Luftverschmutzung und Diesel-Fahrverbote zur Verfügung.

Das sogenannte "Sofortprogramm Saubere Luft" werde von bisher einer Milliarde auf 1,5 Milliarden Euro aufgestockt, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach dem Diesel-Gipfel mit den Kommunen in Berlin. Hinzu kämen weitere 432 Millionen Euro, mit denen der Bund die Hardware-Nachrüstung kleiner Lastwagen in Städten fördere.



Der Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Dedy, sprach von einem nützlichen Treffen im Kanzleramt. Für die Städte bleibe aber die Automobilindustrie gefordert, Hardware-Nachrüstungen und Umtauschprämien flächendeckend anzubieten und nicht nur in 15 Städten, erklärte Dedy.



Das Sofortprogramm des Bundes unterstützt unter anderem die Anschaffung von Elektrofahrzeugen im kommunalen Verkehr, die Einrichtung von Ladesäulen und digitale Verkehrsleitungssysteme. Für mehrere Städte haben Gerichte inzwischen Fahrverbote angeordnet, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen.