Bundesverkehrsminister Scheuer und der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Mattes, haben sich positiv über das Spitzentreffen im Kanzleramt geäußert.

Mattes sagte, es sei ein gutes und konstruktives Gespräch gewesen. Dabei sei es auch um Hardware-Nachrüstungen an Dieselfahrzeugen gegangen. Jetzt werde innerhalb der Bundesregierung weiter gesprochen, und die einzelnen Automobilhersteller täten das Gleiche. Auch Verkehrsminister Scheuer zeigte sich zufrieden.



Über konkrete Vereinbarungen wurde allerdings nicht mitgeteilt. So ist weiter offen, ob die Autohersteller zu konkreten finanziellen Zusagen bereit sind, was die Hardware-Nachrüstungen angeht Bislang hatten sie lediglich Software-Updates angeboten.