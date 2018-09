Angesichts der Schadstoffbelastung in deutschen Großstädten wird weiter über den Umgang mit alten Dieselautos diskutiert. Eine Umtausch-Prämie hätte dabei nach Ansicht des Umweltbundes kaum positive Auswirkungen.

Ein Umtausch alter Dieselautos in Neuwagen würde die Stickoxid-Belastung um weniger als 1 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft reduzieren, heißt in einem internen Papier, aus dem mehrere Nachrichtenagenturen zitieren. Das sei verschwindend gering im Vergleich zur Gesamtbelastung. Die habe beispielsweise in München im vergangenen Jahr im Jahresmittel bei 78 Mikrogramm gelegen.



Besser wäre nach Ansicht des Umweltbundesamtes eine verpflichtende Nachrüstung der Fahrzeuge durch die Hersteller. Software-Updates reichten dagegen nicht aus.



Bundeskanzlerin Merkel will sich am späten Nachmittag mit den Vorstandsvorsitzenden deutscher Autokonzerne treffen, um über Maßnahmen zur Vermeidung von Diesel-Fahrverboten zu sprechen. An dem Treffen im Berliner Kanzleramt nimmt auch Verkehrsminister Scheuer teil. Die Konzerne wehren sich bislang gegen verpflichtende Hardware-Nachrüstungen.



Unterdessen teilte der Sportwagenbauer Porsche mit, als erster deutscher Autokonzern komplett aus der Diesel-Technologie auszusteigen. Vorstandschef Blume sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", von Porsche werde es künftig keinen Diesel mehr geben. Das Unternehmen setze stattdessen auf leistungsstarke Benziner, Hybride und ab 2019 auch auf reine Elektrofahrzeuge.



Auch gegen Porsche wird inzwischen wegen Abgasmanipulationen ermittelt. Der Konzern selbst entwickelt und produziert zwar keine Dieselmotoren, soll aber wissentlich manipulierte Motoren der VW-Tochter Audi übernommen haben.