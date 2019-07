Für Dieselfahrzeuge der Abgasnorm Euro 5 gibt es Medienberichten zufolge eine erste Hardware-Nachrüstung.

Nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" sowie des "Bayerischen Rundfunks" hat das Kraftfahrtbundesamt eine allgemeine Betriebserlaubnis erteilt. Die Nachrüstung kann in zwei Modelle von Volvo eingebaut werden. Für andere Hersteller sollen in Kürze ebenfalls Systeme verfügbar sein.



Der Automobilfachmann Dudenhöffer von der Universität Duisburg/Essen sieht durch diese Entwicklung Bundesverkehrsminister Scheuer widerlegt. Im Deutschlandfunk sagte Dudenhöffer, der CSU-Politiker habe stets Änderungen an der Software bevorzugt. Nun zeige sich, dass eine Hardware-Nachrüstung wesentlich effektiver sei. Der Fahrzeugexperte betonte zudem, dass durch die neuen Nachrüstsätze die Preise für gebrauchte Diesel-PKW der Euro-5-Norm längerfristig stabil blieben.