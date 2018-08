Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann hat der Bundesregierung Untätigkeit im Dieselskandal vorgeworfen.

Die Berliner Politik sei in der Angelegenheit zu zögerlich, zeige zu viel Verständnis und übe keinen Druck auf die Automobilindustrie aus, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk (Audio). Er plädierte für Diesel-Fahrverbote. Das erhöhe den Druck auf die Hersteller, Hardware-Nachrüstungen vorzunehmen. Die Industrie habe eine schlechte Leistung geboten und betrogen. Deshalb müsse sie nun auch die Kosten für die Nachrüstungen übernehmen, betonte Hermann.



Der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Bilger -CDU-, meinte hingegen, sinnvoller als Hardware nachzurüsten wäre es, in Innovationen zu investieren. Nachrüstungen seien zu teuer und zu langwierig. Vielerorts sei die Luft zudem bereits deutlich besser geworden. Nur in wenigen deutschen Städten drohten überhaupt noch Fahrverbote, sagte er ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio).