Die Einigung der Koalitionsrunde beim Diesel ist ein Scheinriese. Wie bei der Figur Herr Tur Tur im Buch Jim Knopf wird sie kleiner und kleiner je näher man ihr kommt. Bis am Ende eigentlich fast gar nichts von ihr übrig bleibt.

Eine Marathon-Sitzung hatten sich die Spitzen der Großen Koalition gestern verordnet. Die Ziele waren hoch gesteckt: endlich nach über drei Jahren die Diesel-Krise lösen. Kurzum, es sollte nach der lähmenden Debatte um Hans-Georg Maaßen endlich Handlungsfähigkeit demonstriert werden.

Kaum Substanzielles

Doch von den lautstark und wiederholt geforderten technischen Nachrüstungen auf Hersteller-Kosten für Privat-PKW ist am Ende kaum etwas Substantielles übrig geblieben. Denn die gibt es nur mit vielen Einschränkungen versehen: nur in bestimmten hochbelasteten Städten, nur wenn es verfügbar ist und geeignet, den Stickoxidausstoß unter den Wert von 270 Milligramm pro Kilometer zu drücken. Die Haftung für eventuelle Motorschäden soll an die Nachrüster, nicht an die Hersteller abgewälzt werden. Der Bund so heißt es, erwartet von den Autokonzernen, dass sie die Kosten übernehmen.

Im Kern heißt das: man ist gegenüber den deutschen Autoherstellern keinen Schritt weitergekommen. BMW lehnt es einfach rundheraus ab, bei Daimler gibt es keine Zusage und bei Volkswagen gibt es Klärungsbedarf.

Außerdem gilt: Noch fehlen technische Vorgaben, das Kraftfahrt-Bundesamt muss diese genehmigen. Intern rechnet die Regierung damit, dass Nachrüstungen frühestens in einem Jahr starten.

Um im Bild des Scheinriesen Herrn Tur Tur zu bleiben: der Schattenwurf ist riesig, der Kern winzig klein.

Die Industrie hat aus ihrer Abneigung gegen Hardware-Nachrüstungen nie einen Hehl gemacht. Zweifel, ob der nachträgliche Einbau von SCR-Katalysatoren angesichts dieser Einschränkungen jemals Realität wird, ist, berechtigt.

Umtauschprämien als Kauf-Rabatte

Schneller und energischer werden sich – inländische wie ausländische – Hersteller um die sogenannten Umtauschprämien kümmern, die im Kern nichts anderes als Kauf-Rabatte sind. Wenn man bedenkt, dass Gier eine der Ursachen für den Betrug am Diesel war – wird dieser Instinkt nun wieder beim Kunden entfacht. Der Händler wedelt mit ein paar Scheinen – Volkswagen bietet 5.000 Euro, Daimler bis zu 10.000 Euro - und einen Neu- oder Jahreswagen und schon ist der Frust über den Betrug hoffentlich vergessen. Zumindest bei denen, die es sich finanziell leisten können.

Die Rabattaktion gilt – so die Koalitions-Einigung - aber nur in den 14 am meisten belasteten Städten in Deutschland. Und schon schrumpft auch diese Option, die mit großem Tam-Tam angekündigt wird, ein bisschen in sich zusammen.

Am Ende ist Herr Tur Tur, der Scheinriese im Buch von Jim Knopf keine bösartige, sondern eher eine etwas einsame Gestalt. Einsam wirkt die Bundesregierung auch mit ihren politischen Appellen an die Hersteller – denn die lassen sie mit ihrem Wunsch nach kostenlosen Hardware-Nachrüstungen schön im Regen stehen und freuen sich stattdessen über glänzende Umsätze durch Rabattaktionen. Diese Diesel-Einigung ist eine Farce.

Nadine LindnerNadine Lindner, Jahrgang 1980, studierte Politikwissenschaft, Afrikanistik und Journalistik in Leipzig und Lissabon. Nach Stationen beim Ausbildungssender der Universität Leipzig mephisto 97.6, der "FAZ" und dem MDR folgte ein Volontariat beim Deutschlandradio. Von 2013 bis 2015 war sie Landeskorrespondentin im Studio Sachsen. Heute arbeitet sie als Korrespondentin im Hauptstadtstudio und ist für die Grünen, Energie- sowie Umweltpolitik zuständig.