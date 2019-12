Die Deutsche Umwelthilfe betrachtet den Kompromiss zur Luftreinhaltung in Essen als Vorbild für andere Städte.

Bundesgeschäftsführer Resch sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Vereinbarungen wie diese beförderten eine Verkehrswende. Letztlich würden dadurch der Nahverkehr ausgebaut und Autos aus den Innenstädten verdrängt. Dass so etwas gelinge, zeige etwa die Umsetzung in Städten wie Zürich und Amsterdam. Essen sei allerdings ein Sonderfall, da hier die Stickoxid-Grenzwerte nur noch geringfügig überschritten würden.



Das Land Nordrhein-Westfalen und die Deutsche Umwelthilfe hatten sich gestern auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, mit dem Diesel-Fahrverbote in Essen vorerst vermieden werden. Dazu zählen etwa die Einrichtung einer Umweltspur für Busse, Radfahrer, Elektroautos und Fahrgemeinschaften in der Innenstadt sowie ampelgesteuerte Zufahrtsregelungen für bestimmte Straßen. Außerdem soll sich das Land NRW dafür einsetzen, dass die Autobahn 40 im Bereich von Essen eine Art Deckel erhält.