Der Diesel-Kompromiss der Koalition stößt bei Verbraucherschützern und Umweltverbänden auf erhebliche Skepsis. Auch Lobbycontrol ist empört. Hauptkritikpunkt: Die Konzerne lehnen eine Nachrüstung älterer Modelle bislang ab.

Der Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband, Müller, sagte im Deutschlandfunk, die Einigung der Koalition sei ein kleiner Tippelschritt. Es fehle vor allem an Verbindlichkeit. So gebe es keine Garantie, dass man seine Auto tatsächlich auf Kosten der Hersteller nachrüsten lassen könne. Müller sagte, es sei kein beruhigendes Signal, dass die Konzerne der Bundesregierung auf der Nase herumtanzten.



Der ADAC lobte das Diesel-Paket der Bundesregierung als "sehr gutes Signal" für die Verbraucher, betonte aber auch: "Der Ball liegt nun ganz klar im Feld der Industrie – die Hersteller müssen jetzt liefern. Erst wenn deren Angebote verbindlich auf dem Tisch liegen, wissen die Verbraucher, was die Beschlüsse der Koalition tatsächlich wert sind."



Noch schärfer formuliert es die Organisation LobbyControl. In einem Tweet heißt es: "Keine verbindliche Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Autoindustrie: Wieder Kniefall der Bundesregierung vor der #Autolobby." Auch die Deutsche Umwelthilfe gibt sich kritisch und nennt die Einigung eine "doppelte Nulllösung". Bundesgeschäftsführer Resch sagte: "Drei Jahre warten Millionen unter giftigen Dieselabgasen leidende Menschen nun auf das Tätigwerden einer Bundesregierung, die sich weiter im Würgegriff der Dieselkonzerne befindet." Die Umwelthilfe hat in einer Reihe von Städten für die Einhaltung der Luftrichtlinien geklagt und mehrere Fahrverbote erzwungen.



Auch der Verkehrsexperte Dudenhöffer nannte die angekündigten Maßnahmen vollkommen unzureichend: Die Maßnahmen seien groß aufgeblasenes Politikmarketing, sagte er im Deutschlandfunk. Es entstünden mehr Fragen als Antworten. Umtauschprämien gebe es längst, und die versprochenen technischen Nachrüstungen überzeugten ihn auch nicht, sagte der Wissenschaftler von der Universität Duisburg.



Die Kritik bezieht sich vor allem darauf, dass die Autohersteller sich gegen eine technische Nachrüstung von Modellen wehren. BMW lehnt das komplett ab, Daimler und Opel sind zurückhaltend. VW verlangt die Beteiligung aller Hersteller und will die Kosten auch nicht komplett tragen.



Was die Autobauer anbieten, sind Umtauschprämien. Daimler etwa will bis zu 10.000 Euro zahlen, wenn ein Dieselbesitzer einen neuen Mercedes Benz kaufen möchte. Bei den ausländischen Herstellern bietet Renault ebenfalls eine Prämie von bis zu 10.000 Euro je nach Modell für Neufahrzeuge.



Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) hatte nach einer mehrstündigen Sitzung des Koalitionsausschusses eine Einigung im Diesel-Streit verkündet. Demnach sollen Besitzer älterer Diesel die Wahl zwischen besonderen Angeboten zum Kauf neuer, mutmaßlich sauberer Autos sowie technischen Nachrüstungen haben, sofern die Autos bestimmte Grenzwerte nicht unterschreiten könnten. Die beiden Optionen sind jedoch mit zahlreichen Einschränkungen verbunden – und gelten nicht für alle.



So sollen die Maßnahmen nur solchen Dieselbesitzern ermöglicht werden, die in den 14 "besonders betroffenen Städte" mit hohen Grenzwertüberschreitungen bei der Luftbelastung mit Stickstoffdioxid leben. Zum anderen geht es um weitere Städte, in denen demnächst Fahrverbote kommen könnten – dies betrifft unter anderem Frankfurt am Main. Nur Besitzern von Wagen mit Abgasnorm Euro 4 und Euro 5 soll "ein Tauschprogramm mit attraktiven Umstiegsprämien oder Rabatten" angeboten werden. Summen wurden nicht genannt.