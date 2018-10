Zunächst einmal: Grenzwerte sind nicht gottgegeben. Sie sind von Menschen gemacht. Genauer gesagt: Von Politikern, die sich bereits 2008 auf EU-Ebene von Umwelt- und Gesundheitsexperten überzeugen ließen, dass zu viel Stickoxide schädlich sind für Pflanzen, Tiere und Menschen. Niemand hat etwas gegen saubere Luft. Wogegen etwas einzuwenden ist, ist Öko-Hysterie. Als würde bei Nichteinhaltung der Grenzwerte sofort die Welt untergehen. Und Kulissenschieberei. Oder - wie man im Osten sagt - Potemkinsche Dörfer.



Die Große Koalition hat sich also auf einen Diesel-Kompromiss verständigt. Bravo! Nach all den verstolperten Monaten dieser Selbstfindungs-Therapiegruppe tat es wohl Not zu rufen: Seht her, die Regierung ist doch noch handlungsfähig!

Das Ergebnis jedoch ist bei nüchterner Betrachtung grandioser Murks. Diese Symbolpolitik schadet mehr als sie nützt. Und lässt den Verdacht nicht verstummen, die Berliner Republik habe den Bezug zur Realität außerhalb der Großstädte verloren. Schön abzulesen daran, mit welchen Erklär-Pirouetten die Protagonisten ihr Beschluss-Kauderwelsch unter die Leute zu bringen versuchten.

Regierungen haben weggesehen

Die Beschlüsse werden kaum das wegen Nichtumsetzung des Umweltaktionsprogramms drohende EU-Strafverfahren verhindern. Sie sorgen aber ganz sicher für neue Ungerechtigkeiten.



Falls jemand die Regelungen für die 15 besonders betroffenen Großstädte verstanden haben sollte: Glückwunsch! Den rund 70.000 Arbeitspendlern, die beispielsweise aus dem Flächenland Mecklenburg-Vorpommern täglich nach Berlin, Lübeck oder Hamburg gondeln, helfen die Beschlüsse rein gar nichts. Denen wird demnächst gesagt: Du kommst hier mit Dein dem alten Diesel nicht rein! Kauf Dir halt auf eigene Kosten ein neues Auto!



Der Kern des Problems ist doch etwas anderes: Erstens sehr ambitionierte Grenzwerte. Die hatte Deutschland im Jahr 2008 auf Europäischer Ebene maßgeblich mit durchgesetzt. Seither aber versäumten alle Regierungen, den Autoherstellern und anderen Schadstoff-Verursachern Daumenschrauben anzulegen, damit sie ihre Vehikel auf die neuen Normen ausrichten. Vielmehr sahen sie zu – oder besser weg – wie die Hersteller, voran der teilstaatliche Konzern VW, die Umweltfreundlichkeit durch Software-Tricks ingenieurtechnisch brillant simulierten. Potemkinsche Dörfer eben.

Setzen von Anreizen versäumt

Zweitens: Im ureigensten Beritt versäumten Bundes- wie Landesregierungen, Anreize zu setzen, um etwa den öffentlichen Nahverkehr umweltfreundlicher zu erzwingen.

Bevor aber Grünen-Anhänger rechthaberisch frohlocken: Deren jüngste Forderung nach Durchsetzung sogenannter umweltfreundlicher Alternativen wie Elektro- oder Hybrid-Flotten wäre ein weiterer Schuss in den Ofen. Solche Gefährte würden zwar keine Stickoxide mehr ausstoßen. Dass die Ökobilanz von Akkus oder Brennstoffzellen jedoch besser ausfiele als die von Verbrennungsmotoren, ist längst nicht erwiesen. Vor allem, wenn man einbezieht, welche grässlichen Kriege um die dafür erforderlichen Rohstoffe wie beispielsweise "Seltene Erden" geführt werden.

Und bevor jetzt AfD-Anhänger frohlocken: Die Truppe hat gleich gar keine Alternativen für so komplexe Sachverhalte zu bieten.

Messen mit ungleichem Maß

Absurd wird die großkoalitionäre Selbstbeweihräucherung jedoch, wenn man die Stickoxid-Grenzwerte ins Verhältnis setzt - etwa zu den sommerlichen Waldbränden in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Bei denen hektarweise munitionsverseuchte Wälder abfackelten und tagelang Rauchschwaden bis nach Berlin zogen.

Ganz zu schweigen von der jüngsten menschgemachten Katastrophe, dem von der Bundeswehr in Dauerbrand geschossenen Moor im Emsland: Dort, enthüllte die Neue Osnabrücker Zeitung gerade, dass entgegen offizieller Behauptungen gar keine Schadstoffe gemessen – aber fröhlich Unbedenklichkeitserklärungen abgegeben wurden.

Dagegen wird jeder Laubenpieper, der sein Herbstlaub verbrennt, schwer sanktioniert. Dieses Messen mit ungleichem Maß ist keinem Bürger zu vermitteln.

Hohe Stickoxid-Belastung in Hafenstädten

Erhellend ist ein Blick nach Europa: Glaubt ernsthaft jemand, dass in Bukarest, Rom oder Brüssel die Luft so viel besser wäre als in deutschen Städten? Doch nur acht weiteren Staaten droht die EU bislang mit Sanktionen. Dabei zweifeln Experten durchaus am Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Straßenraum. Zumal für Werkhallen wesentlich höhere Grenzwerte gelten.

Außerdem misst kein anderes EU-Land die Schadstoffbelastung an Straßen so engmaschig und rigide wie Deutschland. Und schließlich: Die reale Ruß- und Stickoxid-Belastung in Hafenstädten wie Rostock, Kiel oder Venedig, wo ankernde Kreuzliner ihr Schweröl verbrennen, beträgt ein Vielfaches aller Autos auf den Straßen. Doch hier sollen Grenzwerte erst nach 2020 verschärft werden.



Nicht falsch verstehen: Das EU-Ziel der Luftreinhaltung ist richtig. Doch die politische Umsetzung der aus guten Gründen gefassten Beschlüsse von 2008 ist ein Trauerspiel. Eine Frechheit jedoch ist die Kulissenschieberei, mit der den Bürgern etwas als Regierungserfolg verkauft wird, bei dem diese braven Steuerzahler am Ende einmal mehr die Versäumnisse von Politik und Industrie bezahlen sollen.

Michael Seidel (Ecki Raff)Michael Seidel ist seit 1. Januar 2013 Chefredakteur im Zeitungsverlag Schwerin GmbH & Co.KG (medienhaus:nord), in dem die "Schweriner Volkszeitung", die "Norddeutschen Neuesten Nachrichten" (Rostock) sowie "Der Prignitzer" (Land Brandenburg) erscheinen. Er studierte nach dem Volontariat beim DDR-Fernsehen in Leipzig Journalistik, arbeitete zunächst für TV und Radio, 1995 wechselte er zur Tageszeitung "Nordkurier". Mehr als elf Jahre war er Landes-Korrespondent in Schwerin, ab 2006 Newsdesk-Chef im Neubrandenburger Haupthaus, ab 2008 stellvertretender, ab 2009 Chefredakteur beim "Nordkurier". Zu seinen journalistischen Schwerpunkten gehören seit Anfang der 1990er-Jahre die Themen politische Bildung, Bürgergesellschaft und Rechtsextremismus.