Bundesverkehrsminister Scheuer will die Halter von Dieselfahrzeugen nach eigener Darstellung sowohl vor Umrüstungskosten als auch Wertverlusten schützen. Seine Priorität sei, dass die Besitzer ihr altes Auto in ein saubereres Fahrzeug tauschen könnten, sagte der CSU-Politiker in Berlin.

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks und des Spiegel soll es für Besitzer von Dieselautos der Schadstoffklassen Euro 4 und Euro 5 drei Wahlmöglichkeiten geben: Rückkauf, Umtausch und Nachrüstung von Abgas-Reinigungstechnik.



Der Rückkauf wäre demnach nur in zehn Städteregionen eine Option, in denen die Luftverschmutzung besonders hoch ist. Demnach sollen die Hersteller bei einem Rückkauf den Restwert des Autos plus 20 Prozent zahlen, als Ausgleich für den Wertverlust durch den Dieselskandal. Die Bedingungen eines Umtauschs müsse die Autoindustrie regeln. Hardware-Nachrüstungen sind dem Konzept zufolge nur für Euro-5-Fahrzeuge vorgesehen, die von den anderen Maßnahmen nicht erfasst werden.



Unklar ist noch, wer die entstehenden Kosten für eine Hardware-Nachrüstung trägt. Laut Konzept sollen nach Angaben des BR die Autobesitzer 20 Prozent davon übernehmen. Bundesverkehrsminister Scheuer sagte heute dagegen, sein Ziel sei es, dass auf die Halter keine Selbstbeteiligung zukomme. Darüber verhandele er mit den Autoherstellern.



Für den kommenden Freitag ist ein weiteres Spitzentreffen zu dem Thema geplant. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, das Kanzleramt wolle dabei eine stärkere Rolle einnehmen und auch andere Ministerien einbinden.