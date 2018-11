In Berlin erörtert Bundesverkehrsminister Scheuer mit führenden Managern der deutschen Automobilhersteller das weitere Vorgehen in der Diesel-Krise.

Zu dem Treffen erschienen allerdings nicht die Vorstandschefs von VW und BMW, Diess und Krüger. Sie ließen sich durch andere Spitzenmanager ihrer Unternehmen vertreten. Ministerium und Konzerne sind weiter uneins in der Frage, wer die Kosten der von der Bundesregierung verlangten Hardware-Nachrüstungen bei älteren Dieslfahrzeugen übernehmen muss. Die Automobilhersteller weigern sich bislang, komplett dafür aufzukommen. BMW lehnt die Nachrüstungen grundsätzlich ab.



Unterdessen rücken Diesel-Fahrverbote auch in Köln und Bonn näher. In einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln schloss der Vorsitzende Richter Huschens örtliche Einschränkungen nicht aus. Eine Entscheidung soll noch im Lauf des Tages fallen. Geklagt hat die Deutsche Umwelthilfe, weil in den beiden Städten die Stickstoffdioxid-Werte in der Luft dauerhaft gesetzliche Grenzwerte überschreiten.