Der beurlaubte Vorstandsvorsitzende von Audi, Stadler, muss in Untersuchungshaft bleiben.

Das hat das Landgericht München entschieden. Staldler hatte Beschwerde gegen den Haftbefehl erhoben. Diese lehnte das Gericht nun ab. Eine Justizsprecherin begründete dies damit, dass Stadler weiterhin dringend verdächtig sei, den Verkauf von Autos mit manipulierten Dieselmotoren zugelassen zu haben - obwohl er von den Manipulationen gewusst oder bewusst die Augen davor verschlossen habe. Der Haftgrund der Verdunklungsgefahr bestehe fort.



Die Polizei hatte den bisherigen Audi-Chef vor acht Wochen festgenommen. Seitdem sitzt er in Augsburg in Untersuchungshaft. Er soll nach dem Auffliegen des Diesel-Skandals 2015 in den USA in Europa weiter Autos mit illegaler Software verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft führt als Haftgrund unter anderem an, Stadler habe per Telefon versucht, einen Zeugen zu beeinflussen.