Die SPD-Fraktion will Autohersteller notfalls mit Bußgeldern zu technischen Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen zwingen.

Der Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer der SPD, Schneider, sagte in Berlin, es gehe darum, das durchzusetzen, was von der politischen Spitze des Landes beschlossen worden sei. Ansonsten müssten gegen Autohersteller, die ihre Fahrzeuge nachweislich manipuliert hätten, Bußgelder verhängt werden. Dies könnten bis zu 5.000 Euro pro Wagen sein. Schneider sagte, Verkehrsminister Scheuer und Bundeskanzlerin Merkel hätten es in der Hand, jetzt mit der Industrie Tacheles zu reden und von ihr Lösungen einzufordern für Menschen, die sich kein neues Auto kaufen wollten.