Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat wie angekündigt Berufung gegen Dieselfahrverbote in Köln und Bonn eingelegt.

Fahrverbote seien unverhältnismäßig, erklärte die Staatskanzlei in Düsseldorf. Nach Auffassung der Landesregierung könne mit den geplanten und vorgelegten Maßnahmen in den Luftreinhalteplänen beider Städte ein wesentlicher Beitrag zur Senkung der Luftbelastung erreicht werden. Die Entscheidung liegt jetzt beim Oberverwaltungsgericht Münster.



Auch für Essen hat die Landesregierung bereits Berufung angekündigt. Für Gelsenkirchen will sie die schriftliche Urteilsbegründung abwarten.