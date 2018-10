Der Verband der Automobilindustrie begrüßt die geplanten Konsequenzen der Bundesregierung aus dem Skandal um manipulierte Dieselfahrzeuge. Das Konzept gehe "in die richtige Richtung", sagte VDA-Präsident Mattes dem Dlf. Dagegen hatten Umweltverbände die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung kritisiert und von einem Konjunkturprogramm für die Autoindustrie gesprochen.

Durch Rabattaktionen könne der Bestand an Fahrzeugen auf der Straße erneuert werden, was für saubere Luft in den Städten sorgen würde, sagte Mattes weiter. Moderne Dieselfahrzeuge seien gut dafür geeignet, den CO2-Ausstoß zu verringern. Die von der Regierung verlangten technischen Nachrüstungen bei Dieselfahrzeugen lehnte Mattes ab. Diese Technik sei noch nicht ausreichend entwickelt und würde deshalb nicht schnell genug eine Wirkung entfalten, um Fahrverbote zu vermeiden.



Umweltverbände hatten die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung kritisiert und von einem Konjunkturprogramm für die Autoindustrie gesprochen. Zudem bemängelten sie die Unklarheiten bei den technischen Nachrüstungen der manipulierten Fahrzeuge. In mehreren Städten wurden zuletzt Fahrverbote erzwungen.