Déjà-vu … dieses recht eigenartige Gefühl, sich an ein aktuelles Geschehen zu erinnern, als ob man es exakt so schon einmal erlebt hätte - dieses Gefühl stellt sich regelmäßig, und auch jetzt wieder, beim Lesen von Pressemitteilungen der Volkswagen AG zum Thema Luftreinhaltung ein. Französisch "déjà-vu" - das steht für "schon gesehen", das seltsame Gefühl täuscht also nicht. Wir haben das alles schon einmal gesehen. Schon von August 2017 bis Juni dieses Jahres gab es solch eine Umweltprämie bei VW: Verschrottung sogenannter "alter Diesel" gegen Zahlung einer - mehr oder weniger - stattlichen Prämie. Natürlich bei gleichzeitigem Kauf eines Neu-, in diesem Fall auch eines jungen Gebrauchtwagens aus dem eigenen Haus.

Verkaufsfördernde Aktion

Alles schon dagewesen - und hat auch super funktioniert, beteuert Volkswagen. Der Wolfsburger Autobauer hat damals nach eigenen Angaben tatsächlich mehr als 210.000 alte Dieselfahrzeuge von den Straßen geholt - und dabei natürlich auch mal eben die gleiche Zahl neuer Autos verkauft. Das dürfte ein recht einträgliches Geschäft gewesen sein. Und warum nicht nochmal das Ganze? Die Auslieferungszahlen waren ja zuletzt wegen der Probleme mit dem neuen WLTP-Abgas-Testzyklus ziemlich heftig eingebrochen, da kommt doch so eine verkaufsfördernde Aktion ganz recht.

Zwischen 1500 und 10.000 Euro bei Verschrottung eines Dieselfahrzeugs mit der Euro-1 bis Euro-4- Norm - das klingt doch recht verlockend. Na gut, die Spitzenprämie erhält nur, wer auch ein Spitzenmodell der Premiummarke Audi neu kauft, und Experten gehen davon aus, dass diese Preisnachlässe sicherlich zumindest teilweise mit den bisher üblichen Rabatten beim Neuwagenkauf verrechnet werden. Aber wer wird denn so kleinlich sein und sich darüber aufregen? Volkswagen will doch nur beweisen, dass man zur Dieseltechnologie steht. Man wolle, so Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann wörtlich, "das Vertrauen der deutschen Kunden in diese Technologie gezielt stärken und ihnen individuelle Mobilität durch die Vermeidung von Fahrverboten bieten."

Kein Schadenersatz für deutsche Kunden

Nur kurz zur Erinnerung: Volkswagen verweigert bis heute Kunden in Deutschland jeglichen Schadenersatz im Zusammenhang mit dem Dieselskandal - der Konzern verkauft lieber neue Diesel, die jetzt wirklich ganz bestimmt absolut sauber sind … ehrlich - großes Indianerehrenwort!

Dass im Zuge der neuen Umwelt- und Wechselprämie - so nennt VW das Programm - wieder nur wenige Jahre alte Autos verschrottet und damit die beim Bau eingesetzten Ressourcen verschwendet werden - was soll’s? Und dass VW weiterhin massiv große, schwere und PS-starke SUVs bewirbt - das soll also die Antwort des weltgrößten Autoherstellers auf die Herausforderungen der Zukunft sein? Aber was will man auch von einem Autokonzern erwarten, der strengere EU-Abgaswerte als einen "Feldzug gegen die individuelle Mobilität und damit gegen das Auto" bezeichnet, wie es VW-Konzernchef Herbert Diess gerade erst getan hat.

