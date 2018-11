Umweltministerin Schulze hat die deutschen Autohersteller zu Zugeständnissen bei der Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen aufgerufen.

Die SPD-Politikerin sagte der "Rheinischen Post", ohne die betrügerischen Abgasmanipulationen hätte man sich viele Auseinandersetzungen sparen können. Sie erwarte deshalb von den Herstellern ein klares Ja zu Hardware-Nachrüstungen bei voller Kostenübernahme. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, sagte dem "Handelsblatt", die Kommunen rüsteten zurzeit die eigenen Flotten um, investierten in den öffentlichen Nahverkehr und die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Nun müsse auch die Industrie ihren Teil beitragen. Verkehrsminister Scheuer kommt heute im Streit um die Kostenübernahme für technische Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen mit Vertretern der Autobranche zusammen.



In Köln prüft das Verwaltungsgericht, ob Fahrverbote für Dieselautos verhängt werden müssen. Die Deutsche Umwelthilfe hat Klage eingereicht, weil die Stickoxid-Grenzwerte an einigen Messstellen dauerhaft überschritten werden. Gleiches gelte für Bonn. Moniert wird zudem, dass die Luftreinhaltepläne in beiden Städten unzureichend seien.