Der ADAC hat das Kraftfahrtbundesamt für einen Brief an Besitzer älterer Dieselautos kritisiert.

Es führe bei vielen Empfängern zu erheblichen Irritationen, dass in dem Schreiben für weitere Fragen nur die Kontaktdaten dreier deutscher Hersteller genannt würden. Viele Betroffene verstünden das als einseitige Werbeaussage zugunsten der genannten Unternehmen. Eine neutrale Beratung zu Umtauschprämien sei damit nicht gewährleistet.



Auch die Verbraucherzentralen und die Deutsche Umwelthilfe hatten bemängelt, in dem Brief fehle die nötige Distanz zur Industrie. Das Bundesverkehrsministerium sprach dagegen von einem reinen Informationsschreiben.