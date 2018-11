Im VW-Abgasskandal haben der Bundesverband der Verbraucherzentralen und der ADAC beim Oberlandesgericht Braunschweig eine Musterfeststellungsklage eingereicht.

Sie ziehen damit stellvertretend für zehntausende Dieselfahrer vor Gericht. Es handelt sich um die bundesweit erste Musterfeststellungsklage. Das zugrunde liegende Gesetz ist heute in Kraft getreten. Ziel der Verbände ist die Feststellung, dass VW mit manipulierter Software Kunden vorsätzlich geschädigt und betrogen hat. Hat die Musterfeststellungsklage Erfolg, können Geschädigte ihre Forderungen gegenüber dem beklagten Unternehmen einzeln durchsetzen.



Justizministerin Barley nannte die Musterfeststellungsklage den besten Weg für Dieselfahrer, zu ihrem Recht zu kommen. Barley sagte im Deutschlandfunk, im Falle eines Erfolgs werde VW versuchen, mögliche individuelle Folgeprozesse zu vermeiden. Daher gebe es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man sich einigen wolle. Dagegen betonte Grünen-Fraktionschef Hofreiter in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", das neue Verfahren stelle keinen funktionierenden kollektiven Rechtsschutz dar. Betrogene bekämen nicht automatisch eine Entschädigung. Ähnlich äußerte sich die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Willkomm. Sie sagte dem "Handelsblatt", am Ende des Verfahrens stehe bestenfalls die gerichtliche Bestätigung, dass ein Schaden vorliege.