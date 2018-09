Die CDU ist offen für eine begrenzte Hardware-Nachrüstung der Abgassysteme von Diesel-Fahrzeugen.

Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sagte in Berlin, wenn andere Maßnahmen nicht griffen, stünden auch solche Nachrüstungen auf der Agenda. In den nächsten Tagen werde geklärt, wo diese in einem vernünftigen Verhältnis von Aufwand und Ertrag umzusetzen sei. Aus Sicht der CDU bleibe das Thema weiter in der Verantwortung der Autoindustrie. Fahrverbote müssten vermieden werden.



Bundesumweltministerin Schulze von der SPD fordert seit längerem, die Autohersteller zu Hardware-Nachrüstungen zu verpflichten. Verkehrsminister Scheuer, CSU, lehnt das ab.



Nach Angaben des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe könnte rund ein Viertel der 1,3 Millionen Dieselautos mit der Abgasnorm Euro 5 mit bereits vorhandener Technik nachgerüstet werden.