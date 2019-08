Im Diesel-Skandal haben sich mehr als 430.000 Autobesitzer der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen angeschlossen.

Dies teilte das Bundesamt für Justiz in Bonn mit. Der Prozess soll am 30. September vor dem Oberlandesgericht Braunschweig beginnen. Bundesamt-Präsident Friehe erklärte, nur das Klageregister allein umfasse ausgedruckt rund 67.000 Seiten. Um die Menge an Anträgen zu bearbeiten, habe man eine eigene "Task Force" gebildet, sagte Friehe.



Mit der Klage will der Verbraucherzentrale Bundesverband zusammen mit dem ADAC gerichtlich feststellen lassen, dass VW mit der Abgasmanipulation seine Kunden vorsätzlich geschädigt und betrogen hat.



Der Wolfsburger Automobilhersteller hatte im September 2015 nach Ermittlungen von US-Behörden eingeräumt, weltweit in rund elf Millionen Dieselfahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben. In Deutschland waren fast drei Millionen Autos von der Manipulation betroffen.