Im Skandal um Abgasmanipulationen hat der VW-Konzern eine weitere juristische Niederlage in den USA hinnehmen müssen.

Ein Berufungsgericht entschied, dass trotz bereits geschlossener Vergleiche zusätzliche Strafen zweier Bezirke der Bundesstaaten Florida und Utah zulässig seien. Damit können regionale Behörden Sanktionen verhängen, obwohl VW wegen seiner Dieselautos mit manipulierter Abgastechnik bereits für Verstöße gegen das landesweite US-Luftreinhaltegesetz zur Rechenschaft gezogen wurde.

Dem deutschen Automobilhersteller drohen damit weitere hohe Strafzahlungen. VW kündigte juristischen Widerstand an. Man wolle notfalls bis vor das Oberste Bundesgericht ziehen, hieß es in einer Reaktion auf das Urteil.



VW hatte die Abgasmanipulationen im September 2015 eingeräumt. Der Skandal kostete den Konzern bislang mehr als 30 Milliarden Euro. Der größte Teil davon entfiel auf Strafen und Entschädigungen in den USA.