Im Streit über die Begrenzung von Diesel-Abgasen zeigt sich nun auch Bundeskanzlerin Merkel offen für die technische Nachrüstung der betroffenen PKW.

Das Thema spiele im hessischen Landtagswahlkampf eine Rolle, die Bürger stellten viele Fragen, sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung der Unionsfraktion. Sie werde sich darum kümmern. Ähnlich hatte sich zuvor Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer geäußert. Sie betonte allerdings, das Thema bleibe weiter in der Verantwortung der Autoindustrie.



Laut einem Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden droht Besitzern älterer Dieselfahrzeuge im kommenden Jahr in Frankfurt am Main ein großflächiges Fahrverbot. Bislang plädierte die Union - ebenso wie Vertreter der Autoindustrie - für Softwareänderungen an der Motorsteuerung. Die Grünen und die SPD verlangen dagegen zusätzlich auch technische Nachrüstungen.