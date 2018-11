Vor dem Oberlandesgericht Braunschweig läuft seit heute eine Musterfeststellungsklage gegen den Volkswagen-Konzern.

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen und der ADAC ziehen damit stellvertretend für zehntausende Dieselfahrer vor Gericht, die vom VW-Abgasskandal betroffen sind. Es ist die bundesweit erste Musterfeststellungsklage. Das zugrunde liegende Gesetz trat heute in Kraft. Die Verbände wollen mit ihrer Klage erreichen, dass das Gericht feststellt, dass VW mit manipulierter Software Kunden vorsätzlich geschädigt und betrogen hat. Betroffene Verbraucher können sich ab sofort kostenlos in ein Klageregister beim Bundesjustizministerium eintragen. Dadurch ist eine Verjährung ausgesetzt und die Geschädigten können im Fall eines Erfolges der Musterfeststellungsklage ihre Forderungen auf Schadenersatz einzeln durchsetzen.



Justizministerin Barley nannte die Musterfeststellungsklage im Deutschlandfunk den besten Weg für Dieselfahrer, zu ihrem Recht zu kommen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass VW versuchen werde, individuelle Folgeprozesse zu vermeiden und sich daher einigen wolle. Dagegen betonte Grünen-Fraktionschef Hofreiter in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", das neue Verfahren stelle keinen funktionierenden kollektiven Rechtsschutz dar.