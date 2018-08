Volkswagen-Chef Diess soll nach Medieninformationen persönlich über den Dieselbetrug informiert und vor weitreichenden Folgen gewarnt worden sein.

Nach Recherchen des NDR gab der ehemalige Leiter für Produktsicherheit, Gottweis, in seiner Aussage vor der Staatsanwaltschaft Braunschweig an, er habe am 13. September 2015 ein einseitiges Memorandum verfasst. Darin habe er gewarnt, dass VW bei den US-Behörden jede Glaubwürdigkeit verloren habe und eine Klage kurz bevor stehe. Diese Mitteilung habe er Diess einen Tag später selbst übergeben. Diess, der damals Markenvorstand war, hatte erklärt, er sei von der Enthüllung der Abgasmanipulationen durch die US-Behörden am 18. September überrascht worden. Die Mitteilung von Gottweis ging dem Bericht zufolge auch an den Assistenten des damaligen Konzernchefs Winterkorn sowie den Chef-Justiziar.



Gegen Diess und Winterkorn ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen des Verdachts der Marktmanipulation. Dabei geht es um die Frage, ob VW seine Aktionäre früher über die drohenden Strafzahlungen in den USA hätte informieren müssen.