Im Zuge der Ermittlungen zum Diesel-Abgasskandal sind Geschäftsräume von VW und dem Automobil-Zulieferer Continental durchsucht worden.

Wie beide Unternehmen sowie die Staatsanwaltschaft Hannover mitteilten, gab es Polizeiaktionen unter anderem in der Landeshauptstadt sowie in Regensburg, Frankfurt am Main und Wolfsburg. Die Behörde ermittelt nach eigenen Angaben gegen neun Continental-Mitarbeiter wegen des Verdachts der Beihilfe zum Betrug. Bei den Ermittlungen handelt es sich demnach um einen Ableger des Verfahrens, das die Staatsanwaltschaft Braunschweig bereits gegen VW-Beschäftigte führt.



Im Jahr 2015 war bekannt geworden, dass Volkswagen eine illegale Abschalteinrichtung in der Motorsteuerung seiner Diesel-Fahrzeuge verwendete. Dadurch wurden die Abgaswerte manipuliert. Ein Teil der Motorsteuerungs-Software stammte von Continental. Das Unternehmen bestreitet aber eine Beteiligung an den Manipulationen.