Bundesverkehrsminister Scheuer hat ein neues Konzept zur Nachbesserung alter Diesel-Fahrzeuge angekündigt.

Man werde sich "technische Gedanken" machen, wie bestehende Fahrzeuge noch sauberer werden könnten, sagte der CSU-Politiker in einer per Twitter verbreiteten Videobotschaft. Dazu brauche man aber auch die Autohersteller.



Die Bundesregierung streitet seit Monaten, ob neben den bereits laufenden Software-Updates auch Nachrüstungen der Abgasreinigungen direkt am Motor nötig sind. Umweltministerin Schulze plädiert dafür, dies auf Kosten der Autobauer schnell anzugehen. Scheuer ist bislang gegen Hardware-Nachrüstungen.



Wie die Deutsche Presseagentur meldet, sagte das Bundesverkehrsministerium ein Expertentreffen am Montag ab. Dabei sollten die Fachleute ihren Abschlussbericht vorstellen, auf dessen Basis die Bundesregierung entscheiden soll, ob es im Kampf gegen verschmutzte Luft auch Diesel-Nachrüstungen geben soll.