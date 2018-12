Das Bundesverkehrsministerium hat die neuen Vorschriften für die Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen festgelegt.

Das Konzept werde Anfang Januar veröffentlicht, teilte ein Sprecher in Berlin mit. Verkehrsminister Scheuer sagte, jetzt sei die Industrie am Zug, um wirksame Systeme zu entwickeln, mit denen alle Grenzwerte eingehalten würden. - Durch die neuen Vorschriften zur Umrüstung sollen Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge vermieden werden. Die Autoindustrie hat allerdings weiterhin erhebliche Vorbehalte. Der VW-Konzern empfahl seinen Kunden, von einer Hardware-Umrüstung durch Drittanbieter abzusehen. Ein Sprecher sagte in Wolfsburg, alle bisher bekannten Konzepte wiesen Nachteile auf, etwa einen zusätzlichen Kraftstoff-Verbrauch und damit erhöhte CO2-Emissionen.