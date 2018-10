Volkswagen will im Rahmen eines Umtauschs von Diesel-Fahrzeugen alte Autos verschrotten.

Wie die "Bild"-Zeitung und die Deutsche Presse-Agentur übereinstimmend berichten, plant der Konzern als Anreiz eine Tauschprämie zwischen 1.500 und 10.000 Euro. Autos der Marken VW, Seat, Skoda und Audi mit den Abgasnormen 1 bis 4 will das Unternehmen den Berichten zufolge nicht nur zurücknehmen, sondern verschrotten und damit aus dem Verkehr ziehen. In den 14 Städten mit besonders belasteter Luft soll es darüber hinaus Sonderprogramme geben, unter anderem eine günstigere Finanzierung. - Im Laufe des Tages will Volkswagen sich selbst dazu äußern.