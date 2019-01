In Deutschland ist ein Strei darüber entbrannt, wie schädlich Dieselabgase sind. Fachärzte zeigen sich ebenso uneinig wie die Politik. Ausgelöst hatte die Debatte eine Stellungnahme von mehr als 100 Lungenspezialisten.

Darin heißt es, die vorliegenden Studien zu den Gesundheitsgefahren seien methodisch fragwürdig. So seien etwa Faktoren wie Bewegungsmangel oder Rauchen nicht ausreichend berücksichtigt worden. Die Fachleute stellen sich damit gegen die Auffassung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, die Ende letzten Jahres eine anderslautende Stellungnahme veröffentlicht hatte.

Debatte in Fachkreisen und Politik

Die Umweltmedizinerin Hoffmann sagte im Deutschlandfunk, zur schädlichen Wirkung von Feinstaub und Stickstoffdioxid gebe es eine überwältigende Beweislage aus kontrollierten Studien. Das lasse sich nicht wegdiskutieren. Hoffmann fordert deshalb noch schärfere Grenzwerte.



Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums betonte, die Grenzwerte fußten "auf solider wissenschaftlicher Basis". Es sei "unbestritten", dass Feinstaub und Stickoxide den Körper belasteten und die Lebenszeit verkürzen können. Zugleich verwies das Ministerium in einer Mitteilung am Abend auf die Position der DGP, wonach es keinen belastbaren Schwellenwert gebe, "bei dem sich Erkrankungen vollständig ausschließen ließen und somit auch bei niedrigeren Werten unter dem Grenzwert gesundheitliche Belastungen möglich sind".



Bundesverkehrsminister Scheuer begrüßte dagegen die jetzt geäußerten Zweifel der Lungenärzte. Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Initiative helfe mit, Sachlichkeit und Fakten in die Dieseldebatte zu bringen.



EU-Umweltkommissar Karmenu Vella erklärte, die geltenden EU-Grenzwerte basierten auf "soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen" der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität müssten "dringend" beschleunigt werden.



"Moratorium" vs. "Ablenkungsmanöver"



Der Städtebund forderte eine Neubewertung der Schadstoff-Grenzwerte in Innenstädten. "Eine sachliche Diskussion über Grenzwerte und die Gesundheitsgefährdung ist dringend erforderlich", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. FDP-Fraktionsvize Frank Sitta brachte eine Bundestagsabstimmung über ein Moratorium für Stickoxid-Grenzwerte ins Gespräch.



Die Grünen sprachen hingegen von einem "Ablenkungsmanöver". Die Debatte "chaotisiert die ohnehin schon unübersichtliche Lage bei den Fahrverboten", erklärte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. In der Forschung gebe es einen breiten Konsens, dass die Stickoxid-Grenzwerte eigentlich noch verschärft werden sollten.



Der stellvertretende Direktor der Zentrums für Epidemiologie (EPI) am Helmholtz-Zentrum München, Holger Schulz, nannte es gegenüber "faz.net" "irritierend und leichtfertig" von den Ärzten, die umfangreichen Forschungsergebnisse und hohen wissenschaftlichen Standards "so einfach vom Tisch zu wischen".