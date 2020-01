Der Autohersteller Daimler rechnet damit, im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro zusätzlich aufwenden zu müssen.

Es gehe unter anderem um voraussichtliche Kosten für behördliche und gerichtliche Verfahren sowie Maßnahmen, die Dieselfahrzeuge in verschiedenen Märkten beträfen, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Daimler hatte im vergangenen Jahr bereits rund 1,6 Milliarden Euro dafür zurückgestellt.



Das Oberverwaltungsgericht Münster will am Mittag das Ergebnis von Schlichtungsgesprächen im Zusammenhang mit drohenden Fahrverboten in Dortmund für ältere Dieselfahrzeuge bekanntgeben. Die Deutsche Umwelthilfe und das Land Nordrhein-Westfalen hatten unter Vermittlung des OVG über einen Luftreinhalteplan für die Stadt verhandelt. Nach Angaben der Stadt Dortmund gibt es eine Einigung auf Grundzüge, Einzelheiten sind noch nicht bekannt.