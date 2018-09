Das Verwaltungsgericht Wiesbaden verhandelt über ein mögliches Verbot für Dieselfahrzeuge in Frankfurt am Main.

In dem Verfahren geht es um überschrittene Stickoxidwerte und die Frage, wie diese Werte künftig eingehalten werden können. Geklagt hat die Deutsche Umwelthilfe. Die Klage richtet sich gegen das Land Hessen, das für die Luftreinhaltepläne in den Städten verantwortlich ist. Das Gericht will nach eigenen Angaben nach der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung verkünden.



Das bundesweit erste Verbot für Lkw-Dieselfahrzeuge gilt seit Ende Mai in Hamburg. Dort gibt es Einschränkungen auf Abschnitten zweier belasteter Straßen.