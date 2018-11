Die von der Bundesregierung geplante Nummernschild-Erfassung mit Kameras zur Kontrolle von Dieselfahrverboten stößt auf Kritik.

Die Stadt Frankfurt am Main teilte mit, aus datenschutzrechtlichen Gründen wäre ein solches Vorgehen unverhältnismäßig. Auch das Land Baden-Württemberg äußerte verfassungsrechtliche Bedenken. In Hamburg überprüft die Polizei derzeit stichprobenartig Autofahrer.



Zuletzt waren per Gerichtsurteil Dieselfahrverbote in den Städten Köln, Bonn, Berlin, Stuttgart und Frankfurt angeordnet worden. Die Bundesregierung will ein Gesetz auf den Weg bringen, das eine automatische Erfassung der Nummernschilder mit Kameras ermöglichen soll. Der Entwurf kommt bald in den Bundestag und Bundesrat.