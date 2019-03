Fahrer von Diesel-Autos dürfen sich einem nötigen Softwareupdate nicht verweigern.

Dies entschied der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel in einem heute veröffentlichten Beschluss. Er bestätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen. In dem Verfahren ging es um einen Diesel-Fahrer aus Hessen. Laut den Vorgaben des Kraftfahrt-Bundesamtes hätte er die Manipulationssoftware in seinem Diesel-Auto vom Hersteller entfernen lassen müssen. Da er dies ablehnte, liess der Lahn-Dill-Kreis seinen Wagen stilllegen. Dagegen war der Fahrer juristisch vorgegangen.



(Aktenzeichen: 2 B 261/19)