Vor der Entscheidung über das weitere Vorgehen in der Dieselkrise hat Finanzminister Scholz noch einmal deutlich gemacht, dass die Hersteller nicht auf finanzielle Hilfen des Bundes hoffen können.

Beim Thema Fahrverbote gehe es um die Lebenssituation von Millionen Menschen, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die Industrie müsse ihre Verantwortung wahrnehmen und sicherstellen, dass man mit den Autos, mit denen man in Deutschland fahre, auch überall hinkomme, betonte Scholz angesichts drohender Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge wegen der zu hohen Abgasbelastung in etlichen Städten.



Im Gespräch ist nach Angaben aus Koalitionskreisen unter anderem, dass - in begrenztem Umfang - Dieselautos technisch nachgerüstet werden könnten. In Medienberichten heißt es, die Halter müssten einen Teil der Kosten tragen. Außerdem wolle Bundesverkehrsminister Scheuer -CSU- auch Rückkauf oder Umtausch der Fahrzeuge ermöglichen. Die Entscheidung über das Konzept soll beim Koalitionsgipfel am nächsten Montag fallen.